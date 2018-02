Jak vznikla nejdražší česká hra všech dob Kingdom Come: Deliverance? Zeptejte se spoluautora

Martin Klíma společně s Danielem Vávrou v roce 2011 založili tým Warhorse Studios. Jde o jednu z klíčových osobností studia, které minulý týden vydalo celosvětově úspěšnou historickou hru Kingdom Come: Deliverance zasazenou do českého království roku 1403. Martin Klíma je autorem legendární hry na hrdiny Dračí doupě a stál u zrodu českého videoherního průmyslu. Ve studiu ALTAR Interactive pod jeho vedením vznikly populární tituly jako Fish Fillets, Original War nebo trilogie UFO. Podílel se také na Operation Flashpoint: Dragon Rising od Codemasters. U Kingdom Come: Deliverance působil v roli výkonného producenta. Díky on-line chatu serveru Lidovky.cz máte jedinečnou možnost zeptat se ho na to, co vás o hře zajímá. Martin Klíma bude zodpovídat otázky čtenářů od 15 hodin.

Zodpovězené otázky

OTÁZKA (23.2.2018 13:02) Mirek Můžete už prozradit, zda se vývoj hry zaplatil. Někde jsem něco četl o milionu prodaných kopií.

Martin Klíma: (23.2.2018 15:01) Dobrý den, děkuji za otázku. Ano, Kingdom Come: Deliverance jsme už prodali kolem jednoho milionu kopií, což by mělo stačit na pokrytí nákladů na její vývoj.

OTÁZKA (23.2.2018 13:18) Jakub Ryba Zdravím, máte nějaké odhady, kolik lidí si už hru KCD tzv. upirátilo? A nezvažovali jste nějakou alternativní ingame verzi protipirátské "ochrany"? Tedy např. že byste vypustili na torrenty vlastní "cracklou" verzi, kde by třeba po hodině hraní přiletěl drak a hlavní postavu zabil a smazal savy... Díky Jakub

Martin Klíma: (23.2.2018 15:02) Dobrý den, takové odhady nemáme ani pirátskou scénu nesledujeme. Můj názor je, že na pirátské kopie nejsou ztracené prodeje, rozhodně ne v měřítku jedna k jedné.

OTÁZKA (23.2.2018 13:22) Lojza Hra měla velké zpoždění, tuším, že původní vydání bylo plánované už na rok 2015. Kdy jste věděli, že dojde ke zpoždění a opravdu jste si mysleli, že by vám vývoj zabral o 2 roky méně než tomu nakonec bylo? Jsou 2 roky u vývoje hry tak moc dlouhá doba jak se domnívám, nebo tomu nerozumím a 2 roky "jsou ještě v pohodě"?

Martin Klíma: (23.2.2018 15:03) Dobrý den, děkuji za otázku. Myslím, že jsme o termínu mluvili vždycky celkem otevřeně, tj. ve chvíli, kdy jsme zjistili, že nestíháme, oznámili jsme posunutí data vydání. K vaší druhé otázce, hodně záleží na typu hry a zkušenostech týmu: pro někoho, kdo dělá, řekněme, závodní hry a za posledních patnáct let jich osm dokončil, je jednoduché naplánovat produkci dalšího dílu velmi přesně a i zdržení o dva měsíce bude pokládat za selhání. Naproti tomu pro tým, který pracuje na nové technologii, v žánru, na kterém jako tým ještě nikdy nepracoval, je zdržení o dva roky ne snad něco, čím se chceme chlubit, ale ani to není něco, co by bylo nějaký výjimečné.

OTÁZKA (23.2.2018 13:25) Kryštof Dobrý den, vývoj hry jsem sledoval dlouhodobě a gratuluji, že jste to dotáhli do konce. Chtěl bych se zeptat jestli jste hru hrál a nepřišla vám skrze svoji realističnost příliš složitá a co plánujete do budoucna vyvíjet. Děkuji. S pozdravem

Martin Klíma: (23.2.2018 15:03) Dobrý den, abych se přiznal, naši hru jsem sice hrál hodně, ale nikdy ne, jak by správný hráč měl, tj. od začátku do konce. Stran obtížnosti se domnívám, že naše hra je sice složitější, než je u současných mainstreamových her obvyklé, ale že to není na úkor hratelnosti -- v tomto navazuje na trend ostatních nezávislých her ze současnosti. Souhlasím ale, že je to hra, která vyžaduje čas a pozornost a nedá se hrát jenom chvíli.

OTÁZKA (23.2.2018 13:28) Jan Vašák Zdravím, bude hra v budoucnu směřovat i k Českému Šternberku? je to proti proudu řeky cca deset kilometrů a je tam velký hrad

Martin Klíma: (23.2.2018 15:03) Dobrý den, děkuji za otázku, ale bohužel to nemáme v plánu.

OTÁZKA (23.2.2018 13:41) Jakub Kopřiva Jak moc opravdu hře pomohl Kickstarter?

Martin Klíma: (23.2.2018 15:04) Dobrý den, Kickstarter měl pro naši hry význam zcela zásadní, ale ne po stránce finanční -- částka, kterou jsme tam vybrali, pokryla jen menší část celkových nákladů. Nicméně jen díky Kickstarteru jsme přesvědčili našeho investora, že se jedná o životaschopný projekt. Byla to také obrovská vzpruha pro nás, protože jsme konečně viděli, že je o naši hru zájem.

OTÁZKA (23.2.2018 13:40) Jan Je Rick Deckard clovek nebo replikant? Je Rick Deckard clovek nebo replikant?

Na tuto otázku odmítá dotazovaný odpovídat

OTÁZKA (23.2.2018 13:31) Jirka Zdravím, tuším správně že další díl bude z období husitských válek? :)

Martin Klíma: (23.2.2018 15:04) Bohužel, k tomu se nemohu vyjádřit. Bohužel, k tomu se nemohu vyjádřit.

OTÁZKA (23.2.2018 13:43) Lukas Dobry den, jaka byla Vase role ve vyvoji hry? Podilel jste se jako autor Draciho doupete na pribehu?

Martin Klíma: (23.2.2018 15:05) Dobrý den, děkuji za otázku. Moje role je 'Executive Producer', tj. mám na starost organizaci vývoje hry. Do příběhu hry jsem zasahoval minimálně, ale možná jsem trochu ovlivnil některé herní mechaniky.

OTÁZKA (23.2.2018 13:45) Karel Novotny Dobry den, puvodne se rikalo, ze hra bude prvnim dilem v ramci trilogie. Ted, kdyz je vyvoj zaplacen a mate funkcni svet a engine, vzniknou dalsi dva dily? Preci jenom delat ted akcni sci-fi by asi nedavalo takovy smysl, predpokladam.

Martin Klíma: (23.2.2018 15:05) Dobrý den, rozhodně plánujeme pokračovat v příběhu i prostředí, které už známe, tj. žádné akční SF v naší budoucnosti nevidím.

OTÁZKA (23.2.2018 13:46) Jakub Kopřiva Je opravdu bojový systém tak revoluční ve srovnání, třeba s hrou Zaklínač 3 nebo Skyrim.

Martin Klíma: (23.2.2018 15:05) Dobrý den, děkuji za otázku. Můj názor je nutně subjektivní, ale domnívám se, že ve srovnání s hrami, které jste jmenoval, je soubojový systém v naší hře opravdu nový a odlišný. V minulosti byly i jiné hry, které se pokoušely o lepší zpodobnění šermu ve hrách, ale kvůli soudobým technologickým omezením to většinou nedopadlo moc dobře. Jak moc se to podaří našemu systému se musí každý přesvědčit sám.

OTÁZKA (23.2.2018 14:04) Kuba Dobry den, rad bych se zeptal na otazku ohledne programovani. Sam pusobim dlouho jako webdeveloper, ale ucim se i Lua a C++. Muzete rict (jen ve zkratce) jake to je byt hernim programatorem? Je to narocne, vsude se da docist,ze vyvojari pracuji pres 10hodin denne, kolikrat i prespavaji v kancelari. Myslite, ze je takova prace naplnujici? A nakonec neznici to cloveku touhu hrat hry? Vim, ze se primo tomuto oboru nevenujete, ale doufal jsem, ze budete mit zkusenosti, jako clovek, ktery se tak dlouho zabyva vyvojem her. Dekuji vam za odpoved

Martin Klíma: (23.2.2018 15:09) Dobrý den, programování počítačových her je, dle mého názoru, jeden z nejzajímavějších oborů, které jsou dnes k dispozici, protože je to jedno z mála míst, kde opravdu záleží na výkonu a hardwarová abstrakce není tak abstraktní jako jinde. Ohledně crunche a přesčasů, ano, je pravda, že při vývoji her občas pracujeme třeba i deset hodin denně, ale není, či neměl by to být, trvalý stav.

OTÁZKA (23.2.2018 14:01) Jakub Kopřiva Co byste řekl na názor, že počítačové hry mohou ohrozit duševní zdraví.

Martin Klíma: (23.2.2018 15:10) Dobrý den, nejen podle mého názoru, ale i podle mnoha fundovaných akademických výzkumů to není pravda. Naopak, zdá se, že vliv počítačových her je obecně pozitivní.

OTÁZKA (23.2.2018 14:05) Lia Dobrý den, těšila jsem se až si budu moci zahrát tuto hru a snad mé pocity pramení z toho, že jsem s hraním teprve na začátku. Grafika je pěkná, děj také, ale myslím si, že tím, že je hra příliš složitá na ovládání, ztrácí na lesku. Načítání rozhovorů s jednotlivými postavami je zdlouhavé a obtížné plnění zadaných ůkolů se nedá ukládat. Chce to mít hodně trpělivosti a také času . . . . Jinak je to příjemná změna. Máte v plánu i další hry (např. ze žánru sci-fi) ? Děkuji

Martin Klíma: (23.2.2018 15:11) Dobrý den, děkuji za otázku a je mi líto, jestli vám naše hra přijde moc složitá. Jak už jsem psal, hra vyžaduje určitou minimální investici času a úsilí, abyste si ji opravdu užila -- dejte jí šanci a uvidíte, že se vám odmění. Ohledně pokračování -- o SF neuvažujeme, spíš zachováme jednotu času a místa.

OTÁZKA (23.2.2018 15:00) Jakub Kunčík Díky za Original War. Vím, že nemůžete odpovědět přímo, zeptám se tedy obecněji. Pokud by bylo Deliverance předpolí, je doba husitských válek největším potenciálem získané pozice? Dá se říct, čím jsou české počítačové hry specifické? Plánujete ještě někdy nejakou spolupráci s Vláďou Chvátilem? Co je Váš zatím jestě nesplněný životni a co pracovní cíl? Děkuji a odpovědi a gratuluji k úspěchu, KCD je výborná hra.