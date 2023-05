To, že se pan Fiala ještě loni v listopadu zaklínal, že „odchod do důchodu v 65 letech bude platit“ a že „na valorizaci penzí je nastaven mechanismus podle zákona“, beru za kolorit. Dnes už každý občan ví, že slovo pana premiéra má stejnou hodnotu jako sliby sňatkového podvodníka. Jurečkův návrh jsou jen primitivní úpravy parametrů, které nejpalčivější problémy neřeší, navíc celý propočet obsahuje zásadní chybu.

Mimo realitu

Pan ministr mluví o tom, že lidem nad 50 let se penzijní věk má nastavovat podle vývoje doby dožití každý rok, a tvrdí, že průměrná doba pobírání důchodu bude 21,5 roku. To je úplně mimo realitu. Podle statistické ročenky byla v roce 2021 průměrná doba pobírání starobního důchodu pro muže 18,88 roku a pro ženy 28,07 roku. Průměr tedy činí 23,92 roku, navíc v posledních letech klesá. Na první pohled Jurečkovy návrhy vypadají příznivě, jenže…

V minulosti mohly ženy podle úpravy z minulého režimu odcházet do důchodu v 57 letech a ještě se jim zkracovala doba odchodu do důchodu o rok za každé dítě. Dost žen tedy chodilo do penze v 55 letech. Dnes se věk žen pro odchod do důchodu sjednocuje s muži, v roce 2030 mají všichni chodit do penze v 65 letech.

Ženy, které odešly do důchodu v minulosti za výhodných podmínek, proto tvoří ještě velkou část množiny důchodců, proto je délka pobírání důchodu tak rozdílná ve srovnání s muži. Jenže naše babičky stárnou a za pár let to bude všechno úplně jinak.

V roce 2021 věk dožití dosahoval u mužů 79,60 roku a u žen 83,73 roku, průměrný věk dožití tak dosahoval 81,86 roku. V posledních letech však spíše stagnoval a oproti vývoji ještě před deseti a více lety průměrná doba dožití již neroste. V současnosti lidé, kterým je 50 let, mají naději na dožití dalších 27,3 roku (muži) a 32,5 roku (ženy).

Pokud pan Jurečka navrhuje, aby lidé pobírali důchod 21,5 roku, pak to znamená, že muži budou chodit do důchodu ve skoro 56 a ženy v 61 letech? Anebo snad pan Jurečka občanům nařídí, že se musejí dožít 86 a později třeba 90 let? Návrh Jurečky je úplný nesmysl.

Navrhovat reformy, natož vládnout by neměli hlupáci, kteří si neumějí otevřít statistiku a nerozumějí základním datům, která jsou k dispozici.