To proto, že mezi Američany už je tolik amerického dluhu – dluhopisů vlády USA –, že z vysokých úroků na tomto dluhu bohatnou v souhrnu jako nikdy předtím. To pohání jejich spotřebu, zejména v oblasti služeb, a znemožňuje tedy plné zkrocení inflace. I když to znamená rychlejší zadlužování americké veřejné kasy kvůli kvapně stoupajícím nákladům obsluhy dluhu.