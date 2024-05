Stavební očistec. Největším problémem našeho státu je jeho nefunkčnost a nekompetence

Co víme bezpečně, je, že na daném úseku se nestavělo jedenáct let, od roku 2021 se práce rozběhly, ale vypadá to, že se stavba bude opět konzervovat, za desítky milionů navíc.

Námitky Dětí Země bude muset znovu vypořádat ministerstvo dopravy, a to se zřetelem na poslední soudní verdikt. Nestěžujme si na aktivisty, kteří nenávidí dálnice, stěžujme si na úředníky, kteří při přípravě stavby postupovali ledabyle, a tím umožnili soudní spory.

Zdržování stavby nemá žádný smysl, natož aby bylo k něčemu dobré, nicméně pokud soud prohlásí rozhodnutí úřadů za nezákonné, není to primárně chyba „ekologů“.

Největším problémem našeho státu je jeho nefunkčnost a nekompetence. Máme sice zákon o státní službě, ale výsledkem není, že na příslušných místech sedí kompetentní lidé, naopak. Pak může stavbu blokovat desetiletí parta, která si zvolí nějakou záminku, třeba ekologii, a nikdo není schopen je zastavit.