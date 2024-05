Dvě tváře pomoci. Dobrá i špatná zpráva o státních dávkách na bydlení

Tou dobrou zprávou je, že úřady práce jsou teď rychlejší a dokážou obsloužit víc klientů. Mimo jiné díky digitalizaci. Ta zároveň ulehčuje podávání žádosti a navíc člověk nemusí osobně líčit své neutěšené poměry.

Pomalu končí situace, kdy potřební čekali na pomoc od státu měsíce a museli si mezitím draze vypůjčit na překonání své nelehké situace. A o dávku už není tak složité žádat. Konečně jsme se dostali do normální situace vyspělého státu.

Současně je na pováženou, že skoro tři sta tisíc domácností pobírá státní příspěvek na bydlení. To je vysoké číslo. Navíc podle odhadu sociologů by nárok mohlo mít víc než dvakrát tolik domácností. Je to alarmující. Znamená to potenciálně obří finanční zátěž pro stát a ukazuje neutěšený stav naší ekonomiky.

Zatímco firmy se vzpamatovávají, domácnosti se ještě neotřepaly z inflačního zchudnutí a vracející se prosperita k velké části z nich neprosakuje. Šetří a žádají o státní pomoc. Což přes nízké útraty kazí výhled celé ekonomiky.