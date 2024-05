Názor

Jediné, co se lidé naučí z historie, je, jak dělat nové chyby. Niall Ferguson v komentáři pro Bloomberg píše, že z tohoto výroku anglického historika A. J. P. Taylora měl vždycky depresi. Na studium historie se dal přece proto, aby nacházel lekce pro současnost. Drtilo ho, že by to měla být marná snaha.