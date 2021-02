FEŘTEK: Boženě můžeme jen poděkovat . U mladých se povedl probudit zájem o národní obrození

Pokud bychom měli shrnout základní sdělení recenzního ohlasu televizní minisérie Božena, pak v klíčových médiích by převažující názor nejpřesněji vystihly dvě věty: „bylo to málo o literatuře a psaní“ a „nic nového jsme se nedozvěděli“.

S potěšením, že televizní recenzenti mají důkladné vzdělání v oblasti národního obrození, můžeme tedy tuto diváckou skupinu pominout a zabývat se tím, co říkají data o těch ostatních.



TOMÁŠ FEŘTEK

Dramaturg České televize, autor je spolupracovníkem Informačního centra o vzdělávání EDUin.



Mediální ohlas a sledovanost minisérie byly až nečekaně mohutné – i s internetovými zhlédnutími se u každé epizody blíží dvěma milionům. Částečně tomu pomohla pandemie, na níž, pokud jde o sledovanost, dlouhodobě Česká televize vydělává. Ale více než měsíční mediální smršť dokládá, že je Němcová překvapivě současné a silné téma.

Od předloňského seriálu MOST!, za nímž stojí stejný kreativní producent ČT Michal Reitler, bychom nenašli televizní dramatické dílo, k němuž se měl potřebu vyjádřit téměř každý. Rozhovorů se scénáristkami, režisérkou a herci byly za pouhý měsíc stovky. Stejně tak článků o Němcové, jejím manželovi a místech, kde žila ona a další postavy série.

Úspěch u mladých

Česká televize je dlouhodobě stanicí úspěšnou u staršího a vzdělanějšího publika. Méně se jí daří oslovit mladé publikum mezi patnácti a dvaceti čtyřmi lety a lidi se základním vzděláním. Asi největší překvapení bylo, že právě u těch mladších Božena výrazně zabodovala. Podíl na mladých divácích, kteří se v tu chvíli dívali na televizi, byl nadstandardních 42 procent.

Zajímavá je otázka, čím to bylo. V médiích se často mluvilo o erotických scénách, ale na to, aby přitáhly k televizi někoho, komu je osmnáct, byly příliš střídmé. Stál za tím překvapivý kontrast mezi televizním obrazem komplikované ženy v těžkých životních situacích a mrtvolným učebnicovým portrétem autorky Babičky?

Leccos napovědělo už pilotní promítání skupině učitelek a učitelů v polovině prosince. Šlo totiž o informované publikum, které se také „nedozvědělo nic nového“. Ale ocenilo věrnost dobových detailů. Ať už šlo o to, kdo položil trnovou korunu na Havlíčkovu rakev, nebo fakt, že v rodině Panklových se mluvilo víceméně německy. Především ale zmiňovali emocionalitu příběhu. Učitelé totiž dobře chápou, že právě emoce jsou klíčem k tomu, aby třeba středoškoláky zaujalo něco tak odtažitého, jako jsou obrozenci. Asi nejzajímavější byla učitelská reakce na erotické scény. Na rozdíl od značné části publika nebyli pohoršeni, naopak někteří konstatovali, že jsou vděční za každé filmové dílo, kde je erotická scéna v nějakém vztahovém kontextu.

Ve věku dostupné pornografie to není nic samozřejmého. Že je sex součástí vztahové a společenské komunikace, že má nějaké dobové konvence, to není v televizní produkci běžně dostupná informace. Jenže právě na to náctiletí slyší. Na emoci, na lidskou situaci, kterou si umí představit. A Němcové bylo sedmnáct, když přišel na námluvy o patnáct let starší „financ“ Josef Němec.

Ve výsledku diváckému úspěchu minisérie Božena pomohli i ti publicisté, kteří nad ní více či méně ohrnovali nos, případně jim v ní něco chybělo. Někomu scházelo více psaní, jinému více Boženiných jímavých dopisů, více o jejím pobývání na Slovensku, jinému přebýval eros a chyběla agapé (tedy místo erotiky více lásky k nadosobnímu dobru).

Znovuobjevení Jana Němce

Ale přece jen neodolali, přidali se do mohutného proudu textů na téma Božena a svému publiku vyložili detailně, co podle nich ve vyprávění nebylo. A tak Blesk tiskl portréty obrozenců, Respekt rozebíral ideu romantismu a Orientace Lidových novin srovnávala současnou minisérii se staršími díly o Němcové a rozebírala její vztah k bohu, církvi, konvencím a německé filosofii.

Jestli tedy v něčem Božena uspěla jednoznačně, tak ve svém vzdělávacím potenciálu, v probuzení zájmu o Němcovou a jejího manžela, jehož profil na Wikipedii zaznamenal statisícový zájem. Na doprovodná videa, která vysvětlují dobový kontext, se podívalo přes dvě stě tisíc lidí a celkem stránky pořadu zaznamenaly 3,5 milionu zobrazení. Opět nezvykle vysoká čísla.



Ze vzdělávacího portálu ČT edu si jen za ten první měsíc hledalo podklady k výuce o Boženě Němcové 26 000 lidí a 5,5 tisíce učitelů i žáků si stáhlo připravené pracovní listy. Josef Němec se i díky hereckému výkonu hlavního představitele dočkal nečekané rehabilitace. Možná místy surovec, ale také nečekaně trpělivý manžel a muž, jenž pečoval o odkaz své ženy, na jejíž příchod mezi elitu obrozenců měl zásadní podíl.

Na televizní seriál, v němž bylo podle recenzentů všeho málo, respektive „moc erotiky a málo Polné“, jak se vyjádřili obyvatelé Polné, docela slušný výkon.