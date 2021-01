MACHALICKÁ: Seriál Božena pohoršil obecenstvo, protože ukázal sexuální život spisovatelky

Praha Seriál Božena České televize vzbudil zájem o osudy opěvované spisovatelky, ale zároveň část obecenstva pohoršil tím, že otevřeně ukázal její milostný a zejména pak sexuální život. Jeho hrdinou se postupně mnohem víc než než ona stal její muž, druhdy zatracovaný Josef Němec.

Scénář minisérie o Boženě Němcové napsaly Martina Komárková a Hana Wlodarczyková a režie se zhostila Lenka Wimmerová. Ženský úhel pohledu je zde víc než patrný, zejména v prvním díle vedl k přepjatosti a jednostrannému pohledu. Je ale třeba říct, že jde o dramatické dílo, a nikoliv hraný dokument.

Autorky mají právo na svou licenci životních osudů Němcové. Předkládají nám svůj pohled na ni a nás tento pohled může oslovit, připadat autentický anebo naprosto vykalkulovaný. Aby nás přesvědčil, měl by věrohodně vyjádřit vnitřní ustrojení této jedinečné spisovatelky, vypovědět, z čeho se rodilo její dílo, odkud přicházela tvůrčí energie navzdory všemu.



Jenže dílo Boženy Němcové zůstalo pro tvůrce nezajímavé, odklepnuté jako nepříliš důležitý přívažek jejího strastiplného osudu. Jeho posilující optimismus, víra v dobro se nehodily do obrazu divoké nespoutané ženy žijící nevyrovnaný život a bouřící se a vymezující se vůči světu mužů. Autorky avizovaly, že se svému tématu věnovaly několik let, byly prý Němcovou doslova posedlé a čerpaly především z její korespondence.

To, jak dofabulovaly zejména její intimní život, ale není věrohodné, je to konstrukce. Možná se místo vymýšlení konstrukcí, jak se Božena bránila početí pitím odvarů z bylin, až se z toho přiotrávila, měly důkladněji věnovat čtení jejího díla, v něm je odpověď na otázku, kdo byla Božena Němcová. Přístup, který zvolily, má prostě až příliš bulvární nátisk, bulvár se také zajímá o to, kdo s kým, ale co dotyčný vytvořil, je podružné.

Záměr představit spisovatelku jako výjimečnou ženu vymykající se dobovým normám má svá úskalí a tomu se tvůrci nevyhnuli, zvlášť když z ní učinili ženu ryze současnou, sebevědomou a emancipovanou, nedbající ani v nejmenším na konvence. Tak trochu neřízenou střelu vždy jdoucí za svým cílem.



Aby se tato charakteristika co nejvíce naplnila, akcentovali její sexuální život, ten se stal kostrou celého životopisu. Pohoršovat se nad tím ovšem také působí nepatřičně, představa, že národní ikony nesmějí mít sexuální život, je směšná, snad ani není třeba připomínat deníky Karla Hynka Máchy, muže se zdravým sexuálním apetitem.

Problém je jinde: Božena byla krásná, jiskřivá žena, věděla o své kráse a měla řadu ctitelů a milenců. Scénář ji ale modeluje jako naši současnici a vybavil ji ustrojením ženy jednadvacátého století, a ne devatenáctého. Ba i osobu s nulovou empatií, přičemž právě z jejích knih víme, že se uměla výborně vciťovat.

Žena hledající lásku až na práh sebezničení

Jenže kontext doby s její morálkou nelze pominout, v něm takto vybavená hrdinka nutně působí jako osoba promiskuitní, která si doslova nabíhá, aby rozčilovala i příslušnice svého pohlaví. Jako fúrie letí po domažlickém rynku, aby vynadala tamějším měšťkám, že nejsou dostatečně emancipované, později zase pořádá nevázané mejdany, je ke svým dětem neurvalá, až necitlivá a za všech okolností kašle na dobře míněné rady a pomoci. Je vysilující rebelka vždy a stále.

Tahleta „kalamity Božena“ by v biedermeierovské společnosti nemohla obstát ani chvilku. Stejně tak nepatřičný je současný slovník, kterým postavy často mluví, že by třeba Němec své ženě říkal, že leze každému do prdele, je komická představa. Němcová také nebyla žádná nymfomanka, byla životní romantička hledající lásku až na práh sebezničení. Ostatně právě její korespondence, kterou autorky označují jako svůj hlavní pramen, to také dokládá.

V roce 1857 píše svému muži: „Tělo moje jste měli, činy moje, moji upřímnost, ale touhy moje šly do dáli, kam, tomu jsem já sama nerozuměla. Toužila jsem, chtěla jsem to prázdné místo v srdci něčím vyplnit, a nevěděla čím. Tenkráte myslila jsem, že to může být jen láskou k muži; – nyní vím, že to není pravda. Byla jsem sama sebou nespokojená, nesjednocená.“ Právě tento úryvek ji charakterizuje nad jiné přesně.

Touha po souladu a lásce ji provázela celý život, provdala se na nátlak rodičů za muže o sedmnáct let staršího, vojáckého, který možná pro ránu nešel daleko a rozhodně nesplňoval její romantické představy. Josef Němec z ní ale učinil vlastenku, byl vzdělaný a sčetlý a nebyl tak zavrženíhodný, jak se traktovalo. Jejich vztah ale zůstal nerovný z mnoha důvodů a Božena pochopitelně zažívala stálou ztrátu iluzí.

Seriál je k Němcovi spravedlivější, hledá jeho plusy, které bývaly spíše přehlížené. Postava v průběhu dílů strhává pozornost diváků i jejich sympatie svou utajovanou citovostí, vlastně přes všechno trvající láskou k neposlušné ženě. Jeho prchlivost, neschopnost ovládat se jsou sice zavrženíhodné, ale lze je chápat. Jistě k tomu přispívá i niterný, psychologicky promyšlený výkon Jana Hájka, který Němcovu rozporuplnost a složitost výborně odstínil.

Hlavní herecké výkony jsou vůbec velmi dobré a vévodí jim ústřední trio Anna Kameníková – Aňa Geislerová – Jan Hájek. Změna představitelky v půlce seriálu vůbec nevadí, je plynulá a má svou logiku, po křehké a senzitivní mladé Boženě Anny Kameníkové nastupuje Geislerové zralá žena. Kameníková je živá, nespoutaná, může také víc hrát intuitivně a daří se jí to, emoční zvraty umí vyjádřit věrohodně bez přehrávání a falše.

Geislerová má svým způsobem těžší úkol – starší Božena je rozporuplná bytost, mnohdy nedůsledná a manipulativní a stále sužovaná hmotným nedostatkem, zdravotními potížemi, pocity marnosti. Herečka ale dokázala všechny tyto polohy zvládnout a ještě se vyvarovat melodramatičnosti i v nejvypjatějších chvílích. To, že si režisérka pro Němcovou vybrala herečky vysloveně odlišné jejímu fyzickému typu a soustředila se víc na jejich vnitřní schopnosti ztvárnit ji a vystihnout její charisma, bylo každopádně dobrým tahem.

Nejproblematičtější je první díl – odehrává se ve světě mužského násilí a nadvlády nad společností – půvabná a idealistická Božena je mezi touto hrubostí ztracená, nemá žádné zastání. Seriál postupně z této přepjatosti ubírá, ale pochmurnost prostředí udržuje až do konce. Výtvarná stylizace do šerosvitu až tmy, bledost tváří vytvářejí syrovou, místy až panoptikální atmosféru, nepřátelský svět.

Jako průvodce obrozeneckou společností šustí papírem, zjevující se plejáda obrozenců moc života nepobrala, namnoze také jejich charakteristiky čerpají z dobových drbů. Zvláštní je, že autorky přitvrzují v nesnesitelnosti a nezodpovědnosti Boženy, zatímco její muž se stále víc jeví jako člověk zásadový a čestný, perzekvovaný pro své vlastenectví. Tato nevyrovnanost až neujasněnost výpovědi minisérii výrazně charakterizuje.

Točit životopisné filmy není lehká disciplína, jak nalézt kompromis mezi nutnou zkratkou a epičností? A jak proniknout k duši výjimečné tvůrčí ženy a nezabřednout do laciných skandálních historek? Režisérka a scenáristka Boženy se víc soustředily na televizní ozvláštnění příběhu jejího života v duchu lidové srozumitelnosti, aby paní a dívky mohly být strženy smutným osudem, o kterém – co si budeme namlouvat –, dvě třetiny populace nic netuší. Ale skutečná podoba Boženy Němcové, její vášnivá síla, s níž žila a tvořila, zůstala zamlžená.