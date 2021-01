Je koktejl, který vyléčil Trumpa, pasivní vakcína? Podle výrobce má stoprocentní účinnost

New York/Praha Americká biotechnologická firma Regeneron Pharmaceuticals uvedla, že prozatímní data z probíhající klinické fáze studie „koktejlu protilátek“ REGEN-COV podporují jeho využití jako pasivní vakcíny proti covidu-19. Účastníci studie, jímž byl lék podán, vykazují stoprocentní prevenci vůči příznakovému průběhu nemoci.

Je to právě ta samá kombinace protilátek, která byla na podzim podána tehdejšímu americkému prezidentovi států Donaldu Trumpovi, díky které se brzy uzdravil. „Cítím se skvěle. Cítím se přímo perfektně,“ uvedl Trump zhruba už týden po prohlášení, že jeho koronavirový test vykázal pozitivitu.

„Myslím, že to, že jsem infekci chytil, bylo požehnáním od Boha. Bylo to požehnání v přestrojení. Dostal jsem infekci, slyšel jsem o tomto léku a řekl jsem lékařům, že mi ho mají dát. Byl to můj návrh,“ popsal prezident na videu. Kromě pacientů zahrnutých do klinických studií byl do té doby totiž jediným, komu se „poštěstilo“ lék dostat. Nicméně přestože se tehdy jednalo o poměrně novou formu léčby, i americký vrchní epidemiologický poradce Anthony Fauci ji již tehdy považoval za slibnou. A to se nyní podle výsledků třetí fáze klinické studie ukázalo jako nijak přehnané prohlášení.

„Koktejl protilátek“ REGEN-COV vytvořený kombinací dvojice lidských imunitních látek, které by měly neutralizovat virus, totiž vykazuje velice slibné účinky. Nutno dodat, že se jedná pouze o lék pro ty, u nichž se covid-19 zatím projevuje pouze mírnými příznaky, ale existuje riziko pozdějšího těžkého průběhu.

Lék byl proto během třetí fáze klinického testování nasazen 400 pacientům, kteří sdílející domácnost s covid pozitivním členem a vzhledem k jejich věku či váze se dal očekávat vážnější průběh nemoci.

Výsledky těchto jedinců však ukázaly, že pasivní očkování přípravkem REGEN-COV má za následek stoprocentní prevenci vůči příznakovému průběhu infekce a celková virová nálož v této skupině skupině byla zhruba o 50 procent nižší než u těch, kteří dostávali pouze placebo, píše web The Science Advisory Board.

Infekčnost skupiny, která dostala onen „koktejl“ pak navíc trvala jen jeden týden, kdežto ve skupině, která dostávala placebo, to byly u zhruba 40 procent nakažených tři až čtyři týdny.

Německo své dávky již nakoupilo

Potenciál léku zaznamenaly už i okolní země. Německá vláda již minulý týden oznámila, že nakoupila dvě stě tisíc dávek preparátů na bázi protilátek, kdy jeden z nich je právě od společnosti Regeneron. „Od příštího týdne budou v Německu nasazeny monoklonální protilátky jako v první zemi Evropské unie,“ oznámil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn v rozhovoru pro nedělní vydání deníku Bild.

Samotné rozhodnutí, zda lék bude použit či nikoliv, má však nakonec záležet na lékařích, kteří budou soudit individuální stav každého z pacientů. Na to, zda existuje možnost využití léku i v Česku, se redakce dotázala Státního stavu pro kontrolu léčiv, nicméně zatím bez reakce.