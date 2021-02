Nejen ‚Trumpův koktejl‘. Česko usiluje ještě o další experimentální lék na koronavirus z USA

PRAHA Zatímco vakcíny proti koronaviru se vyvinuly takřka expresní rychlostí, u přípravků k léčbě covidu tak znatelný pokrok není. Ve hře jsou ale dva „protilátkové koktejly“ původem z USA. O jeden se postarala firma Regeneron, o druhý Eli Lilly. Česko má zájem o oba tyto experimentální léky.

„Ukazuje se, že mají velmi vysokou účinnost. Musí se aplikovat na úplném počátku onemocnění, protože jde o pasivně vytvořené protilátky, které likvidují virus v těle,“ uvedl na adresu amerických experimentálních léků pro server Lidovky.cz epidemiolog a premiérův poradce Roman Prymula.

O tom, že bude Česko usilovat o lék REGN-COV2 od společnosti Regeneron, informovaly Lidovky.cz již minulý týden. Podle nových informací je v jednání i preparát od rovněž americké Eli Lilly, který kombinuje protilátky bamlanivimab a etesevimab. „Uvažujeme o tom, je to ve fázi komunikace,“ řekl pro Lidovky.cz premiér Andrej Babiš (ANO). Oba zmíněné přípravky fungují na podobném principu. Kombinují protilátky, které neutralizují koronavirus v těle pacienta. „Navážou se totiž na cílové místo viru a brání mu ve vstupu do buňky. Když nemocnému protilátky podáte, tak zabráníte šíření viru v organismu,“ vysvětila serveru Lidovky.cz Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty UK a Akademie věd. Přípravky mají snížit hladinu virové nálože a ulevit od symptomů covidu.

Léky se ale musí podávat v raném stadiu nemoci. „Pak skutečně zabrání tomu, aby šel člověk do nemocnice. Když už je virus v pozdější fázi onemocnění a je namnožen v organismu ve velkém, tak nemá smysl preparát podávat,“ uvedl Prymula. I Státní zdravotní ústav (SUKL) na svých stránkách píše, že přípravek od Regeneronu je určen pro léčbu mírného až středního průběhu covidu u dospělých a dětí od dvanácti let. „Měl by být podáván pacientům, kteří jsou pozitivní na SARS-CoV-2 a zároveň je u nich identifikováno riziko závažného průběhu a hospitalizace,“ stojí v Přehledu hodnocených léčiv na nemoc covid-19. „Protilátkové koktejly“ by primárně měli dostat senioři starší 65 let a chronicky nemocní.

Německo a Maďarsko už kývly

Léčbu přípravkem od firmy Regeneron loni na podzim podstoupil i tehdejší americký prezident Donald Trump. V té době byl experimentální lék zatím ve fázi klinických testů. Americká léková agentura (FDA) ho v listopadu schválila pro nouzové použití v celých Spojených státech, stejně tak kombinaci protilátek od Eli Lilly.

Evropská léková agentura (EMA) zatím teprve začala přípravky pro použití v EU posuzovat. Pokud unijní země nechce čekat, může jednat na vlastní pěst a udělit neregistrovanému léku mimořádné povolení v nouzovém režimu. Tak učinilo třeba Maďarsko. To jako první země sedmadvacítky minulý týden dalo zelenou firmě Eli Lilly a již užívá jejich protilátkové sérum. Sousední Německo dočasně schválilo neregistrovaný lék od obou amerických firem. Konkrétně si od Regeneronu nakoupilo 200 tisíc dávek za téměř deset a půl miliardy korun. Podle německého ministra zdravotnictví Jense Spahna nové léky pomohou u rizikových pacientů v rané fázi nemoci předejít těžkému průběhu.

Minimálně 20 tisíc dávek

V Česku může nouzové použití léků odsouhlasit ministerstvo zdravotnictví. „Jde o mimořádné povolení dočasného používání neregistrovaného léčivého přípravku z důvodu prevence šíření infekčního onemocnění,“ upřesnila pro LN mluvčí SUKL Klára Brunclíková. Resort už jednal se zástupci firmy Regeneron a vyžádal si potřebné podklady. Poté rozhodne.

„Nevylučujeme to. Pokud to bude účelné, budeme o to mít zájem,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle informací serveru Lidovky.cz proběhlo včera jednání i s druhým farmaceutickým hráčem Eli Lilly. „Pro potřeby České republiky by to chtělo minimálně dvacet tisíc kusů preparátu, ve finále je jedno, od jaké společnosti. Uvidíme, s jakou firmou půjde vyjednávání rychleji,“ řekl bývalý ministr zdravotnictví Prymula.

Odborníci nákup nových léků podporují. „Samozřejmě záleží na klinických studiích. Pokud je ale schválila americká léková agentura, tak bych neměla vůbec žádné pochybnosti,“ řekla viroložka Tachezy. Uvedla, že účinných léků na léčbu covidu moc není, proto „protilátkové koktejly“ vítá.