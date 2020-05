‚Důležitý první krok.‘ Experimentální vakcína na covid-19 vytvořila u dobrovolníků účinné protilátky

Cambridge/Praha Americká laboratoř Moderna v pondělí oznámila výsledky testů experimentální vakcíny proti koronaviru. U dobrovolníků dokázala vyvolat imunitní reakci a jejich těla si proti covid-19 vytvořila protilátky. Testování je zatím v počáteční fázi, pokud se ale látka osvědčí, je možné, že vakcína bude dostupná veřejnosti již v lednu příštího roku, píše server CNN.

Zveřejněná data pochází z první fáze testů na lidech, která studuje reakce malého počtu dobrovolníků. Jejím cílem je zjistit, zda je vakcína bezpečná a vyvolává tvorbu protilátek. Laboratoř na vývoji látky pracuje od ledna letošního roku a ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví vytvořila vakcínu s názvem mRNA-1273. Ta funguje na bázi nukleové kyseliny mRNA, nepoužívá tedy živé vzorky koronaviru, nýbrž pouze jeho genetickou informaci.



Výzkumníci z Moderny podali vakcínů 45 zdravým dobrovolníkům mezi 18 a 55 roky, a to ve třech různých dávkách. Výsledky ukázaly, že u všech z účastníků se vyvinuly protilátky, ačkoli v různém množství. Ovšem i ti, kterým byla podána nejnižší dávka vakcíny (25 gramů), si podle laboratoře vyvinuli neutralizující protilátky na obdobné úrovni jako lidé, kteří se z koronaviru vyléčili.

Vakcína se rovněž prokázala jako bezpečná - pouze u několika lidí, vystavených nejvyšším dávkám 250 gramů, se objevily vedlejší příznaky podobné symptomům chřipky, které ale nebyly ohrožující na životě, píše Business Insider. „Je to absolutně skvělá zpráva, na kterou jsme všichni už nějakou dobu čekali,“ sdělil pro CNN funkcionář Moderny Tal Zaks.

Neznámou nadále zůstává, jak velké množství protilátek v těle je nutné, aby byli lidé od nákazy spolehlivě ochráněni. Představitelé laboratoře ale napsali, že tyto brzké výsledky ukazují, že jsou na dobré stopě. „Ukázali jsme, že tyto protilátky dokážou blokovat virus. Je to velmi důležitý první krok,” uvedl Zaks. Výzkumníci také poukazují na úspěšné výsledky testování na myších, ve kterých dokázala vakcína zabránit replikaci viru v plicích.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv minulý týden povolil laboratoři vstoupit do druhé fáze testů, které se má zúčastnit 600 dobrovolníků. Pokud bude úspěšná, přejde se v červenci k fázi třetí, do které firma plánuje zapojit desetitisíce lidí. Podle Zakse by mohla být vakcína hotová mezi lednem a červencem příštího roku.

Moderna, která sídlí ve městě Cambridge v Massachusetts, je jednou z osmi laboratoří podílejících se na testování vakcíny proti koronaviru na lidech. Dvě další jsou v USA, čtyři v Číně a jedna v Británii.