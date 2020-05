Nečekaná karanténa i neprozkoumaná vakcína. Indie s miliardou obyvatel zatím koronavirus poráží

Nové Dillí Před necelý měsícem vypadala budoucnost Indie kvůli vypuknutí pandemie koronaviru zoufale. Odborníci předpovídali, že země může očekávat miliony případů nákazy koronaviru. Lékaři varovali před nárůstem počtů případů, který by mohl ochromit špatně vybavený zdravotní systém země. Přesto však země s 1,3 miliardy obyvatel hlásí pouze přes tisícovku úmrtí. Uzavření země bude trvat do 3. května.

„Indie nečekala, až se problém bude stupňovat,“ řekl indický premiér Nárendra Módi 14. dubna, když prodloužil 21denní celonárodní uzavření země do 3. května. Zákaz vycházení platí od 25. března. „Jakmile se problém objevil, pokusili jsme se to rychle zastavit tímto rozhodnutím. Nedokážu si představit, jaká by byla situace, kdyby jsme takhle nereagovali.“ Po vyhlášení karantény, které bylo nečekané, zavládla zemi panika a kolaps. Chudí se rozhodli putovat stovky kilometrů do svých domovů, obchody byly okamžitě zahlceny lidmi. Ale jak to vypadá, radikální krok se Indii vyplatil.

V zemi bylo v sobotu hlášeno lehce přes 35 tisíc pozitivních případů nákazy a 1154 úmrtí, což je asi 0,8 úmrtí na milion obyvatel. To je „velký úspěch“ v porovnání se Spojenými státy, kde je počet úmrtí na milion obyvatel více než 193 lidí. Někteří experti tvrdí, že relativně pozitivní čísla Indie naznačují, že celonárodní uzavření země s cílem zastavit šíření nemoci covid-19 by mohlo prozatím fungovat. Informoval o tom server americké televizní společnosti CNN.

Restrikce, které platí v zemi s 1,3 miliardy obyvatel tvrdě doléhají na ty nejchudší. Ti se ocitli bez práce a hladovějí. Premiérova vláda čelila kritice, že karanténu dostatečně předem nenaplánovala. Indie ale oproti jiným zemím na nic nečekala. V tu dobu měla 519 pozitivních případů nákazy. Itálie tak učinila, až když bylo v zemi evidováno více než 9 tisíc případů a Spojené království hlásilo 6 700 případů infekce.

Příliš brzy na radování a obavy co bude po 3. květnu

,,Alespoň v tomto kole se zdá, že virus nás tolik nezasáhl, jak jsem se obával,“ sdělil Srinath Reddy, prezident Nadace veřejného zdraví Indie, neziskové organizace, která pracuje na vzdělávání, výzkumu a rozvoji politiky. ,,Nemyslím si, že můžeme říci, že jsme knihu zcela uzavřeli,“ dodal.

Pokud by nebyla udělena žádná opatření, země by podle jednoho modelu vývoje epidemie mohla mít do června až 150 milionů nakažených. Téměř před týdnem Nejvyšší indický pandemický úředník sdělil, že by se země nyní potýkala se minimálně se stovkou tisíc nakažených, pokud by tvrdě nezasáhla.

Mnoho odborníků se však obává, co nastane, až zmíněná opatření skončí 3. května. Odborníci říkají, že bude nutné zachovat sociální distancování, i když některé státy s menším počtem případů mohou rozvolnit omezení. Uttarpradéš - nejlidnatější indický stát s 200 miliony obyvatel prodloužil zákaz veřejných shromáždění až do konce června.

WHO: Počasí ani vakcína BCG vliv na šíření viru nemá

Jedním z možných důvodů podle Srinatha Reddy, prezidenta Nadace veřejného zdraví Indie je to, že koronavirus se může rozvíjet v chladnějších podmínkách, což znamená, že se nemusí tak účinně šířit v Indii, kde jsou teploty často vyšší než 30 stupňů Celsia. Vědecké důkazy však této myšlence odporují. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že podle dosavadních důkazů lze virus přenášet ve všech oblastech, včetně oblastí s horkým a vlhkým počasím.



Další možností podle prezidenta Nadace veřejného zdraví Indie je, že její populace může být méně náchylná v důsledku politiky země v souvislosti s všeobecným očkování proti Bacillus Calmette-Guerin (BCG). Vakcína BCG, která byla vyvinuta pro boj proti tuberkulóze, je zkoumána v klinických studiích po celém světě jako možný způsob boje proti novému koronaviru.

WHO však poznamenává, že neexistuje důkaz, že vakcína BCG chrání lidi před infekcí koronavirem a Světová zdravotnická organizace vakcínu nedoporučuje jako prevenci proti nemoci covid-19. Je zapotřebí více důkazů. „Nevíme, co je to faktor, který nám pomohl,“ přiznává Reddy.