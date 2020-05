Hry za rok budou. Musí ale být vakcína na covid-19, shodují se virologové

Praha Olympijské hry v Tokiu byly sice odloženy na léto 2021, jejich organizátoři ale řeší další zásadní problém. Bez vakcíny či léku na covid-19 totiž hrozí, že se neuskuteční ani následující rok, což by mohlo vést k jejich úplnému zrušení.

Když se Mezinárodní olympijský výbor (MOV) dohodl s japonskou vládou na prvním odložení her v novodobé historii, její organizátoři už při oznámení této novinky zdůrazňovali, že 23. července až 8. srpna 2021 je tím nejzazším datem, kdy může být tokijská olympiáda uspořádána.



V opačném případě by podle slov šéfa organizačního výboru Joširóa Moriho musela být zrušena, což následně potvrdil i prezident MOV Thomas Bach.

Původně se spekulovalo i o přeložení her na jarní měsíce, termín ale nakonec musel být zachován, v červnu by totiž olympiáda kolidovala s přeloženým fotbalovým mistrovstvím Evropy, které má začít 11. června, navazovat pak bude i paralympiáda, jež je naplánována od 24. srpna do 5. září.

Jenže jen najít správný termín nestačí. Je třeba maximálně ochránit zdraví všech. „Neříkám, zda by Japonsko mělo, nebo nemělo organizovat olympiádu, ale bude to těžké, pokud nebude vyvinuta efektivní vakcína,“ myslí si prezident Japonské lékařské asociace Jošitake Jokokura. „Doufám ale, že vývoj vakcíny a léků půjde co nejrychleji,“ věří Joširó Mori.



Poněkud konkrétněji mluvili přední světoví virologové.

Devi Sridharová z univerzity ve skotském Edinburghu odhaduje čas na výrobu vakcíny na rok a půl, Japonec Kentaro Iwata ve zvládnutí uspořádání her s ročním odkladem též nevěří.

Jde o obrovské peníze

„Pokud mám být upřímný, nepovažuji za pravděpodobné, že se olympijské hry v příštím roce uskuteční,“ řekl odborník na infekční choroby. „Japonsko to do léta 2021 může zvládnout. Ale nevěřím, že ve všech zemích na světě se tohle podaří. V tomto ohledu jsem pesimista,“ dodal profesor univerzity v Kóbe.

Celkově Japonsko do pořádání her vložilo podle dostupných čísel okolo 1,5 bilionu jenů (přibližně 330 miliard korun), posun olympiády o rok může podle ekonomů tento rozpočet nafouknout ještě o třetinu. V něm je zahrnuta i celková turistika, která půjde vzhledem k obávám o bezpečnost do červených čísel.

Podle serveru Newsweek navíc do Japonska cestuje z celkového počtu turistů 87 procent z Číny, kde celá pandemie začala.

„Dá se očekávat, že ani posun o rok tolik nepomůže, když se po koronavirové krizi zřejmě bude nějakou dobu méně cestovat ať už kvůli bezpečnosti lidí, tak i v důsledku šetření podnikatelů. Už teď je prakticky jasné, že odsunutí her stáhne ekonomiku v Japonsku i ve většině světa o velký kus níž,“ tvrdí uznávaný finanční analytik Michael Hewson.

Alespoň částečnou náplast slíbil tokijským pořadatelům Bach. „Shodli jsme se, že Japonsko bude dál pokrývat náklady podle smlouvy na rok 2020 a MOV se na tom bude podílet. Pro nás to znamená vydat navíc několik stovek milionů dolarů,“ potvrdil už v půlce dubna prezident MOV.

Ten zároveň uvedl, že se o zrušení her ani nemluvilo. Přitom právě tato skutečnost by paradoxně znamenala vyplacení pojistky, které se na odložení nevztahuje.