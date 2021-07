FISCHER: Taky vám vkus programuje Netflix? Zasahuje do více oblastí, než si myslíte

Koronavirová pandemie byla pro streamovací servery hotová žeň. Světově nejúspěšnější a nejvyprofilovanější dodavatel domácí kinozábavy, jímž je americký Netflix, si po celém světě připsal přes 40 milionů nových předplatitelů, kterých je dnes už ke čtvrt miliardě.

Netflix není nějaké obyčejné kino, kam přijdete a vyberete si svůj program, jak se vám líbí. Je to velmi sofistikovaný aparát, který stojí na moderní učící se umělé inteligenci, která v opakování vašich vlastních voleb hledá ten nejlepší algoritmus, kterým by vyšla vstříc vaší osobní vkusové volbě.



Není to jistě poprvé v dějinách, kdy se někdo snaží programovat vkus zákazníků, módní průmysl a běžný marketing přece nedělá nic jiného. Je to ale zcela jistě poprvé, kdy se programuje vkus v oblasti umění, který se dá obvykle modelovat jen velmi nesnadno. I milovníci artových filmů totiž rádi kouknou na béčkové krimi a jsou lidé, kteří prostě konzumují vše, jak jim to přijde pod ruku, tady se algoritmus může těžko něco naučit (a přece to v každé vteřině vaší přítomnosti na serveru dělá).

Styl Netflix

Netflix nevytváří jen specifické módní programování vkusu v oblasti audiovizuálního umění, razí také svůj vlastní módní styl, svou značku, kterou se dříve či později chtějí rovnat těm světově nejsilnějším, které v oblasti filmu známe: 20th Century Fox, Paramount, Disney a tak dál. Návštěva Netflixu je jako průchod velkým obchoďákem, který nabízí všechno od spodního prádla po zimní kabát, ale přitom vždy příznakově šik, takže se tak nějak pozná, kde jste nakupovali. Netlfix je něco jako filmová franšíza: vyrábí se na různých místech, ale podle standardů a postupů, které jsou dané a které nejenom zajišťují slušnou kvalitu, ale také jasnou identifikaci značky. BigMac je u McDonald’s také všude stejný, i když místně malinko jiný. Jistěže to vše by se dalo přetáhnout na celý streamovací miniprůmysl, který se během pandemie definitivně etabloval, ale Netflix je jako zkoumaná pars pro toto asi nejvhodnější objekt.

Digitální éra umožnila ještě větší nadprodukci obrazů, než jsme si dokázali představit. Platí to i o oblasti filmu, které se prostě nedají ukoukat. Streamovací kanály, jako je Netflix, algoritmizuje podvědomý i vědomý výběr diváka, přičemž u vlastní produkce staví na dvou standardních kvalitách: modelově propracovaný scénář a typická digitální vizualita. Když se během pandemie člověku – a tady se autor musí přiznat, že jako silně adiktivnímu typu se mu taková zkušenost přiházela poměrně často – přihodilo, že ho nějaká série přikovala k televizi na dlouhé hodiny, ba dny, aby ji následovala série jiná, vznikal velmi snadno a snad i přirozeně dojem jednoho kontinuálního filmu.

Styl Netflix se vyjevoval jako velmi ohraničený estetický pocit. V množství pohlcených obrazů vystupovala specifická estetizace světa, která do velké míry vychází z rastrů a nabídek digitálních technologií, ve způsobu barvení obrazu, jeho stínů a nasvícení, v dynamice, s jakou se série valí, aby udržela závislost, přesněji onu chuť na filmové vyprávění, které udržuje hypnotickou fascinaci binge watching, tedy neomezeného a bezuzdného sledování.

Podobají se i narativní (tematicky moderně angažované) a konstruktivní struktury filmu (nenecháme vás nikdy usnout), které dynamizují a rytmizují onen narativní drajv s binge watching spojený, jenž říká, ještě nepůjdu spát, musím ještě vydržet, za každou cenu musím vědět, jak to celé dopadne. Závislost na vyprávění, kterou známe běžně z čtení, se už dávno přenesla do audiovizuálního světa, který je i na Netflixu velmi často odvozen z původní románové tvorby, která je zase přizpůsobována potřebám filmového natáčení. Kvalita neustále a všude dokolečka dokola…

Nový standard kvality

Všechny parametry „stylu Netflix“, které tu byly jen velmi neuměle nastřeleny a které by bylo potřeba dál prozkoumat a pojmenovat, na což tu není prostor ani čas (mediální fakulty po celé zemi to jistě kapacitně dobře zvládnou), nakonec tvoří to, čemu se před řadou let začalo říkat quality TV. Můžete se spolehnout, že dostanete zajímavou zápletku, dobré herecké výkony a zajímavě strukturované vyprávění v pěkně digitalizovaném světě. Veškerá quality TV je standardizovaný produkt, na který se můžete spolehnout asi jako na pružnost běžeckých bot Adidas či Nike nebo na své Volvo a báječný vnější i vnitřní design IPhonu.

Netflix není žádný experiment, nýbrž hledání okamžitě doručitelného nového standardu kvality zboží v oblasti audiovizuální zábavy. Jistěže i v tomto standardizovaném světě vznikají zajímavá díla, která něčím nepojmenovatelným vyčuhují a dostanou se pod kůži, nakonec ale kvůli odchylkám se nakupovat nechodí. A nejvíce je lidem jako zákazníkům dobře tam, kde už všechno mají osahané a velmi dobře znají. Můžou se spolehnout, že to, co mají rádi, bude vždycky dobré a v přijatelné mediánové kvalitě. Netflix na to hraje. Všechny chytit do spotřebního kruhu, kde je i kulturně založeným lidem tak dobře.

Autor je analytik týdeníku Euro.