Názor

Pamatujete leden 2013? V prezidentské kampani odpovídal Karel Schwarzenberg na slova Miloše Zemana k odsunu sudetských Němců: „Dnes by to bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta Beneše ocitla v Haagu.“