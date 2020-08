HAVLÍČEK: Kroky k energetické soběstačnosti Česka

PRAHA Míříme k bezemisní energetice. Ale s rozumem, tak, abychom neohrozili naši energetickou bezpečnost a zároveň aby to bylo v našich podmínkách ekonomicky obhajitelné a technicky proveditelné.

Vzhledem k tomu, že v následujících letech budeme postupně odstavovat uhlí, které nám dělá více než 40 procent výroby elektřiny, přecházíme na jádro, obnovitelné zdroje a po určitou dobu rovněž na plyn. V posledních červencových dnech jsme udělali důležité kroky, které nám mohou zajistit energetickou soběstačnost na desítky let dopředu, dostupné ceny energie a stabilní přenosovou soustavu.

Od července 2019, kdy jsme oficiálně vyhlásili, že připravíme projekt pátého dukovanského bloku, odvedl nový jaderný tým České republiky obrovský kus práce. Během jednoho roku jsme připravili investorský a dodavatelský model, schválili jsme způsob financování projektu, vláda přijala nový zákon o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice a podepsaly se klíčové smlouvy mezi státem, společností ČEZ a její 100% dceřinou společností Elektrárna Dukovany II, která bude investorem. Paralelně se dokončuje dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele a zahájila se jednání na evropské úrovni s cílem získat notifikaci veřejné podpory a projekt úspěšně realizovat.



Současně měníme styl komunikace. I přes fakt, že téměř dvě třetiny našich obyvatel rozvoj jaderné energetiky podporují, je pochopitelné, že jeden z největších středoevropských projektů budí emoce, obavy a řadu otázek. Podstatné přitom není, jestli za oponenty stojí lobbisté s jinými energetickými zájmy, minoritní akcionáři, politici, zelení aktivisté nebo běžní lidé, kteří chtějí elementární bezpečnostní nebo ekonomické garance. Každý z nich má v tak velkém projektu právo vědět, co a proč děláme, kolik to bude stát, jaká jsou rizika. A povinností vlády a všech aktérů kolem jádra je trpělivě vše vysvětlovat. Doma i v zahraničí. Bez emocí, bez agresivity a hlavně bez papalášského přístupu, který doživotně zdehonestuje jakéhokoliv kritika investice do jádra. Oponenti mají právo na to být neznalí, stát nikoliv.

Připravili jsme jízdní řád

Na druhou stranu to neznamená, že se necháme od výstavby a naplňování energetické koncepce odradit. Popravdě to nebude ani v rukou této vlády. Proces přípravy stavby bude trvat ještě několik let do „kopnutí do země“ a během té doby se zde vystřídá řada dalších činitelů, kteří budou mít možnost rozhodnout dle aktuální situace. Co je ale podstatné, díky této vládě budou mít jednou provždy výhodu v tom, že projekt budou moci zrealizovat, že se investor zavázal směřovat své činnosti k tomu, aby nový blok byl zprovozněn okolo roku 2036.

My jsme nyní připravili kompletní jízdní řád, zajistili všechny předpoklady a podmínky pro stavbu, zahájí se územní řízení a připravíme všechny procesy a povolení. Pokud bychom to dnes neudělali, za pár let bychom byli na začátku a další vlády by mohly pouze konstatovat, že se řítíme do stavu, kdy budeme závislí na dovozu elektřiny, i když již dnes víme, že v našem regionu nebude odkud. A v neposlední řadě, že na cenu elektřiny z nových zdrojů nebudeme mít vliv.

Není totiž absolutně pravda, jak tvrdí někteří kritici, že máme snahu případné vícenáklady za stavbu přenést na spotřebitele a zdražit jim elektřinu. Opak je pravdou. Tím, že před vlastní investicí zafixujeme výkupní cenu elektřiny, z nového zdroje zajišťujeme další generaci energii za předem sjednaných a pro spotřebitele výhodných podmínek. Mimochodem, takto postupují ve většině zemí. Bude-li v té době cena elektřiny na trzích vyšší, což je díky nedostatku zdrojů v Evropě pravděpodobný scénář, bude mít spotřebitel elektřinu v Česku levnější. A pokud by se cena na konci 30. let tohoto století pohybovala náhodou níže, bude dopad na domácnosti i firmy zanedbatelný. Přibližně o řád nižší, než je současný doplatek za obnovitelné zdroje.