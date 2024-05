Diplomatická odměna. Hayato Okamura není nejhorší volbou

Názor

Politika často funguje jako obchod, služba a protislužba. Nemusí se nám to líbit, ale tak to je. Dobře je to vidět na případu Hayata Okamury. Přestal usilovat o místo na kandidátce Spolu do europarlamentu, kde ohrožoval své kolegy tím, že by je mohl přeskočit pomocí preferenčních hlasů. A nyní má získat místo velvyslance ve Vatikánu.