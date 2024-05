Hayato Okamura velvyslancem ve Vatikánu? Opustil kandidátku do eurovoleb, teď je ve hře o prestižní post

Původní zpráva

Lidovecký poslanec Hayato Okamura se stal adeptem na post příštího velvyslance ve Vatikánu. Podle informací serveru Lidovky.cz může získat prestižní místo při Svatém stolci jako „bolestné“ za to, že se vzdal místa na kandidátce Spolu do eurovoleb. Serveru Lidovky.cz to potvrdily dva diplomatické zdroje.