Zavádět další papírování umíme rychle, ale na věci usnadňující život nikdo nespěchá

Za prvé stát nezavádí elektronické žádosti o důchod, protože tím ušetří čas žadatelů i úředníků a protože je to konečně možné. Možné je to už dávno a stát to zavádí kvůli tomu, že ho k tomu tlačí Evropská unie.

Přitom předpisy vytvářející další byrokracii či regulace Česko zavádí rychle a v přísnější podobě, než je třeba. Na věci usnadňující život nikdo nespěchá.

A za druhé když je u nás něco vyřizované elektronicky, ne vždycky to jde jednoduše. Ukázalo se to už u datových schránek. Spousta věcí je složitých, a když je občas třeba při komunikaci s úřady něco doplnit, děje se to papírovou formou. Což degraduje celý koncept elektronického úřadování.

Podobně to může dopadnout i s žádostmi o důchod. Jen to bude vylepšené tím, že složitě budou jednat s úřady starší lidé ne tak zvyklí na řešení technických problémů a žádající o to, na co mají jasný nárok.