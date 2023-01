Dotace pro bohaté. Drahé restaurace chtějí stát jako sponzora

Jde o to, že českým restauracím hrozí, že přijdou o svá prestižní hodnocení v turistickém průvodci Michelin, která jim přitahují hosty a umožňují také udržovat patřičně vysoké ceny. Vydavatel turistického průvodce Michelin chce totiž od Česka a dalších zemí poplatky, aby v nich ve své činnosti pokračoval. Jde asi o deset milionů korun. Ty by mohla dodat agentura CzechTourism. Podle vyjádření jejího šéfa je totiž v zájmu České republiky, aby průvodce u nás zůstal, protože to podpoří cestovní ruch. Je to ale směšné.