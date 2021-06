HUDEMA: Inženýři štěstí. Čína marně manipuluje s povoleným počtem dětí

Praha Co nám říká zpráva, že Peking oficiálně povolí svým občanům mít až tři děti? Skoro každého napadne, že je to zpráva o tom, že čínští komunisté se bojí úpadku své moci, který nastane poté, co jim začnou „docházet“ lidé. Jenže mnohem spíš je to informace o tom, že snaha o sociální inženýrství v čínské státní byrokracii stále existuje, ale žalostně selhává.

Konec politiky dvou dětí. Čína se bojí o budoucnost, rodiny dostanou povolení na třetího potomka Už v minulosti fungovala snaha měnit v Číně porodnost jen do určité míry. Platí to jak pro snahu zakladatele komunistické Číny Mao Ce-tunga mít silný národ s co nejvíce lidmi, tak později pro politiky nutící mít čínské páry nejprve maximálně dvě děti, pak jedno a pak opět dvě. Čínská populace za vůdce Maa nerostla tak rychle, jak by si přál, protože zlepšení zdravotní péče sice srazilo dětskou a novorozeneckou úmrtnost a zrušení dostupnosti antikoncepce zkomplikovalo mnoha lidem kontrolu početí, ale zároveň hladomor a vysoká míra násilí nebyly tou nejlepší pobídkou pro založení rodiny.

Podobně nefungovala zcela ani „politika jednoho dítěte“. I přes nucené potraty, sterilizace a další nechutné věci část lidí měla víc dětí. I proto, že děti byly při nefunkčnosti státního sociálního systému její „investicí na stáří“. Povolení mít dvě děti, zavedené před pěti lety, zase vedlo jen k dočasnému nevelkému zvýšení porodnosti. A s povolením třetího dítěte to bude stejné. MACHÁČEK: Únik z čínské laboratoře je zase na stole Lidé lépe než na příkazy a zákazy reagují na ekonomické pobídky. Dokud do dětí nemusí moc investovat, protože jejich uplatnění nezávisí až tak na vzdělání, a zároveň jsou jejich jedinou podporou ve stáří, chtějí jich mít hodně. Když ale uplatnění dětí v životě závisí hodně na jejich drahém vzdělání a rodičovské péči, mají jich méně. Chtějí je zajistit, i jedno dobře vydělávající dítě se o rodiče postará lépe než hejno chudáků. Navíc děti v bohatnoucí společnosti částečně zastupuje důchodový systém. Je to tak všude na světě a Čína není výjimkou.