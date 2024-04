Podle komentáře Hala Brandse pro Bloomberg to vlastně není tak dávno, co světu vládla jenom impéria. Pokud si revizionisté prosadí to svoje, může budoucnost začít zase připomínat minulost. Impéria mají mnoho forem, ale většinou jde o soubor lidí a teritorií, kde se moc promítá směrem ven z jednoho centra. Po staletí byl světový pořádek či nepořádek tvarován rivalitou a střety impérií mezi sebou.