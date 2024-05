O číslech, radosti z krve a obětech pogromu Hamásu. Všechny životy mají stejnou cenu?

Názor

V neděli měla pohřeb Shani Louková (22). Říká vám to jméno něco? Mohlo by. Byla to běžná influencerka a tatérka, ale 7. října 2023 video se záběry na její tělo obletělo svět. Louková patřila k obětem pogromu Hamásu na jih Izraele. Až před týdnem našli vojáci její tělo v tunelu pod Gazou a v neděli se u města Bejt Šemeš konal pohřeb.