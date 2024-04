Podle komentátora deníku The Wall Street Journal Waltera Russella Meada bylo už v pondělí, kdy komentář psal, jasné, že pro izraelského premiéra Benjamina Netanjahua by bylo politickou sebevraždou, kdyby Bidena poslechnul. A byla by to sebevražda i pro jakéhokoliv jiného izraelského premiéra. Joe Biden má úplně jiné motivy, jde mu o znovuzvolení a americké volby, staví to tak, že jde o přežití demokracie ve Spojených státech a svobodného světa.