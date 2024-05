Írán je slabší, než si myslíme. Navzdory Obamovým chybám Izrael dokáže odolávat íránským ambicím

Názor

Brzy tomu bude 16 let, co Barack Obama vstoupil do Bílého domu s odhodláním ukončit nenávistnou politiku Íránu vůči USA kondenzovanou v hesle „smrt Americe“. Obamovy a Bidenovy pokusy definitivně pohřbil přímý válečný střet, kdy americká letadla musela před pár týdny pomáhat zastavit íránský útok na Izrael.