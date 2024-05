Jediný spravedlivý esesák. Ačkoliv Münch nebyl Čech, zvolil formu švejkovského odporu

(Jazykovědná poznámka: dnešní význam slova „sodomie“, tedy „pohlavní styk se zvířaty“, je posunutím původního významu biblického: sodomští muži provozovali homosexuální anální styk, ale ve středověké latině se „sodomie“ stala termínem pro jakékoliv praktiky, jež byly mimo rámec tehdejší církví tolerované sexuality, následně pak zhruba v 15. století došlo k zúžení významu na ten dnešní.)

Takže jak to vypadá, je-li spravedlivých méně než deset, podle Bible jako by nebyli. To si měl uvědomit lídr kandidátky Alternativy pro Německo v nadcházejících evropských volbách Maximilian Krah, když pronášel svůj nebetyčně hloupý výrok „Nikdy neřeknu, že každý, kdo nosil uniformu SS, byl automaticky zločinec“.