Jezdíte vlakem? Modernizace drah nemíří jen k budování VRT

Dokládají to čísla o nárůstu cestujících na železnici. Nebo i osobní zkušenosti. Loni, na výletě s partou, jsme v lokálním vlaku potkali Dušana Třísku, jednoho z otců privatizace 90. let. Ani on neměl pocit, že jede „sockou“.

Železnice prožívá renesanci. Jde ovšem o to, jaká železnice. Když se řekne dráha, až příliš často se pojí se zkratkou VRT (vysokorychlostní tratě). Jako by budoucnost železniční dopravy u nás záležela na tom, zda a jak rychle dokážeme napodobit francouzský TGV nebo podobné vlaky v Itálii či ve Španělsku.