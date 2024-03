Bijec v rukavičkách. Nehodil by se odborům více ukřičený a přímočarý šéf?

Zjistíte-li, že předseda čehokoli zapomněl cosi kamsi poslat, v každé normální organizaci zvednete telefon a věc vyřešíte v klidu a bez ostudy doma, že. Fakt, že kdosi pečlivě čekal, až Josef Středula propásne termín, aby pak celou věc naprášil do Blesku, připomíná jen a pouze podivný pokus o palácový převrat.

Ukáže-li se, že na následujícím odborářském sněmu bude proti dlouhodobé jedničce kandidovat někdo z předsedů jednotlivých silných svazů, mohl by převrat být teoreticky úspěšný. Ale pokud třeba šéf svazu KOVO Roman Ďurčo vyhlašuje „Já určitě ne“, vypadá to spíše na pokus ukázkově zpackaný.

Jinou otázkou však je, zda by se zdejším odborům nehodil méně intelektuální a více, s prominutím, ukřičený a přímočarý šéf, jenž by se pustil s vládou a byznysem skutečně do boje: rozpočet bobtná, zisky firem jsou rekordní, ale reálné výdělky už dva roky klesají.

Ale takového bijce na obzoru nevidět.