KAMBERSKÝ: Člověk Foldyna v tísni. Kulturní válka se nekoná, neziskovku brání poslanci snad všech stran

PRAHA Minule jsme se smáli tomu, jak je zajímavé čísti své vlastní starší výpisky (Klaus), cestopisy (Peňás) či komentáře (Kamberský). Dnes napíšeme, jak je důležité čísti texty cizí.

Na straně 12 sobotních LN najdete uhrančivý článek Jana Šterna My máme pravdu, ale jich je víc. Ta věta je jako kouzlo, jako metafora, jako magický průhled do hlavy jisté bubliny. Je v ní úplně vše. Přečtěte si ji klidně třikrát za sebou.



My zde nebudeme podrobně polemizovat, přečtěte si napřed původní text. Jen upozorní na obecně rozšířený blud ohledně politického liberalismu a liberální demokracie. Ty pojmy opravdu nejsou synonyma. Liberální demokracie neznamená, že vládnou politicky liberální strany.

Spojené státy americké jsou liberální demokracií, i když v nich vládne populista Donald Trump. Spojené království je liberální demokracií, ačkoli je formální panovnicí královna Alžběta II. a premiérem populista Boris Johnson. Česko je liberální demokracií, ačkoli na Hradě sedí populista Miloš Zeman a ve Strakově akademii populista Andrej Babiš. Liberální demokracie znamená vládu práva, vládu ústavnosti i nemalý vliv nevolených institucí a ochranu před diktátem většiny.

Teď něco veselejšího. Jeden z nejzábavnějších tajtrlíků ve sněmovně Jaroslav Foldyna obvinil Šimona Pánka, šéfa neziskovky Člověk v tísni, že vyhrožuje esemeskami předsedům stran, aby nevolili Stanislava Křečka. Nic překvapivého, Foldyna je schopen plácnout cokoli. Zajímavé je, že na obranu jedné z nejznámějších neziskovek se postavili poslanci snad všech stran. Žádná kulturní válka, kde by se konzervativci vrhli na záludné, Sorosem placené sluníčkáře.

První se ozvala Jana Černochová z ODS, která jinak neváhala vystoupit na demonstracích proti migraci s Martinem Konvičkou. „Já jako starostka jsem s nimi organizovala různé sbírky pomoci, skutečné pomoci. Já rozhodně nejsem nějaká velká fanynka neziskových organizací. Ale Člověk v tísni je organizace, která, kamkoli po světě přijedete, má velmi dobré renomé. Když my jako poslanci přijedeme do zemí, do zlomených států, tak děkují za to, co Člověk v tísni v těchto státech za pomoc organizuje.“

Že se za ČvT postavila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) či Jana Pekarová Adamová (TOP 09), možná tolik nepřekvapí. Že vystoupili předsedové sedmi parlamentních stran a vyloučili, že by nějakou SMS dostali, už bylo zábavnější. A nikým nevolené neziskovky se zastal i jeden z nejznámějších konzervativců Marek Bedna z ODS. „Je to nesmysl. Šimona Pánka přes mnohé rozdílnosti názorů já pokládám za osobního přítele celý život. Myslím, že udělal strašně moc věcí. Mnohokrát nám doporučoval věci, se kterými jsem nesouhlasil. Nedokážu si představit, že by někomu psal výhrůžnou esemesku. Mám pocit, že tady máte pomotaných několik příběhů.“

Jak se zdá, poslanci všech barev jsou schopni poznat, kdo dělá poctivou práci – mimo jiné skutečně „pomáhá uprchlíkům v zemích původu“, aby mohli jakž takž žít ve své vlasti, ať už se jedná o Ukrajinu, nebo Sýrii. V té naší malé kulturní válce se stále ještě umíme na chviličku zastavit.

Bohu díky.