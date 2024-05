Komora na nic. Vrátíme se ke středověkým cechům?

Nyní by chtěli profesní komoru i někteří učitelé, slibují si od ní, že bude silná, na rozdíl od roztříštěných odborů. Prý by jim pomohla, proti vládě i proti neziskovkám.

Jenže komora, která vydává pracovní povolení k učení, nedává mnoho smyslu, a jestli se učitelstvo není schopno sjednotit samo, proč by to za ně měl dělat stát?

Ano, například neziskovky mávají s naším vzdělávacím systémem, jak chtějí, a je to i chyba učitelů, ale ještě více ministerstva.

Avšak další byrokratizace by v tomhle nepomohla, nehledě k tomu, že svou komoru by následně chtěly i další profese, kterým se zdá, že mají malý vliv. Nebo se vrátíme do středověku k cechům?