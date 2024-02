Ne KSČM, zakázat by se mělo sebezesměšňování úctyhodných rekyň a reků

Pod peticí najdete seznam očekávaných podezřelých, od Dominika Haška přes Davida Kollera až po Olgu Sommerovou; signály o své nekonečné ctnosti vyslali světu i Bára Hrzánová, Jan Hrušínský, Jan Potměšil, Jaroslav Hutka či Václav Marhoul. Je to prostě tak: zatímco od zázračného roku 1989 uteklo už málem stejně tolik let jako od února ‚48 do listopadu ‚89, naši generálové kulturní fronty stále bojují předvčerejší válku.

Ano, kdybychom zakázali komunistickou stranu hned po převratu, možná by se dějiny vyvíjely trochu jinak. Komunisté by po roce 2002 nebyli třetí nejsilnější partají, nepomohli by zvolit Václava Klause prezidentem. Možná. Ale dokazovat si svou ideovou vyspělost zákazem marginální partaje, která se už ani nedostala do parlamentu?

Ne KSČM, nýbrž tohle sebezesměšňování úctyhodných rekyň a reků by se mělo zakázat.