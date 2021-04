MACHALICKÁ: Definitivní šlus italské cenzury. Už se smí točit i to, co uráží morálku a veřejnou slušnost

PRAHA / ŘÍM Senzačně zní zpráva, že v Itálii byla po více než století zrušena cenzura s tím, že do dnešního dubna stále platil královský dekret z roku 1914, který uzákonil dohled státu nad italskou kinematografií. Jenže ve skutečnosti v takové podobě cenzura už dávno neexistovala, takže jde spíše o potvrzení statu quo, který určuje pouze ochranu diváků nezletilých.

Ale výčet toho, co dekret zapovídal zpodobňovat, je dnes s trochou nadsázky něco jako manuál, o čem by se mělo točit, aby to vzbudilo patřičný zájem: vše, co uráží morálku, veřejnou slušnost, scény, které poškozují národní cítění, ohrožují veřejný pořádek a narušují mezinárodní vztahy.

Dále výjevy, které urážejí důstojnost a prestiž veřejných institucí a úřadů jejich činitelů, ponuré, odpudivé nebo kruté scény, zobrazení zločinů nebo sebevražd, zvrácených činů nebo takových, které vedou ke zločinu a způsobují duševní trauma.

Pokud by seznam platil, museli by to filmaři na celém světě zabalit. Ale i tak vyvstává otázka, jak se do těchto nařízení vešly filmy italského neorealismu, tvůrců 60. let, jako byli Pasolini, Visconti, Antonioni, Fellini, Ferreri a další. Však také jejich memoáry jsou plné popisů střetů s cenzurou a církví, kompromisů a mrzačení filmů. Nezřídka plné verze jejich filmů mohli diváci vidět až v 90. letech.



V historii italské filmové cenzury je také spousta poučných peripetií, které byly svázané s politickým vývojem. A také se do ní zapsala řada politiků, třeba Giulio Andreotti. Ten v roce 1949 inicioval zákon, který stanovil, že veřejné prostředky dostanou jen filmy schválené, a to včetně scénářů. Andreottimu vadil například snímek Umberto D. Vittoria De Siky, nelíbilo se mu, jaký obraz film poválečné Itálie ukazuje a tvrdil, že to zemi poškozuje v zahraničí. Nad názory doživotního senátora Andreottiho, několikrát obviněného ze spolupráce s mafií, mohli režiséři mávnout rukou, ale ne úplně, když měl pod palcem finance.

Seznam cenzurovaných filmů je dlouhý, největší poprask byl kolem Bertolucciho Posledního tanga, cenzuru značně zaměstnávaly Pasoliniho snímky. Méně známý je třeba případ filmu z roku 1980 Il pap’occhio hudebníka Renza Arboreho, který byl výživnou satirou na katolickou církev a Vatikán, nebo Monicelliho snímek Tot`o a Carolina z roku 1955. Nevinná komedie se známým komikem líčí anabázi omylem zatčené těhotné dívky, kterou policista veze z Říma na venkov. Když film padl do rukou cenzury, stal se ukázkovým případem její omezenosti. Přišel o 13 minut a cenzorům vadila postava policisty, neboť zesměšňovala policii. Špatně byly scény zátahu na prostitutky, vtipy o komunistech i to, že si vdovec vzal domů svobodnou těhotnou dívku. Tot`o si trpce postěžoval, co mu jako komikovi zbývá, když nemůže dělat satiru.

Zlomem v odmítání cenzury byl pak snímek Tot`o, který žil dvakrát. Groteskní a výsměšná interpretace Ježíšova života zasazená do Palerma, kde například Lazara rozpustí v kyselině známý mafiánský boss. Film financovaný z veřejných prostředků cenzura označila za rouhačský a svatokrádežný, podle ní šlo o urážku sicilského lidu a náboženského cítění. Přece jen se psal rok 1998, a tak film šel nakonec do distribuce s omezeními a hlavně vznikla debata o smyslu cenzury, která vedla k prvnímu návrhu na její zrušení. Jak vidno, italskou cenzuru hodně brala kritika církve, ale pokud jde o „rajtování“ na urážkách cítění lidu a znevažování policie, shodla se s československými soudruhy a jejími cenzory, kterých jsme se zbavili překvapivě dřív než v Itálii.