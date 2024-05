Názor

Když u nás někdo řekne, že ten či onen zatáhne Česko do války, jde o součást kampaně. Ale co když vyslání vojáků na Ukrajinu zvažuje prezident Francie? Je to strašení v kampani? Těžko, že. Emmanuel Macron tak činí už od února. Naposledy ve čtvrtek, když „připustil možnost“ vyslat západní jednotky na Ukrajinu. Tedy kdyby Rusko prolomilo frontovou linii a Kyjev o pomoc požádal.