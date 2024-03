Macron vs. Scholz: moment pravdy. Na ukrajinské strategii se neshodne vlastně celá Evropa

Macron doslova řekl: „Nemělo by být vylučováno nic. Uděláme, cokoliv bude potřeba, abychom zajistili, že Rusko tuto válku nevyhraje.“ Německý ministr hospodářství Robert Habeck na to opáčil: „Těší mne, že Francie tolik myslí na to, jak zvýšit pomoc Ukrajině, ale dovolil bych si poradit pár slovíčky. Posílejte Ukrajině více zbraní.“

Když se Habecka novináři zeptali, zda by poslal německé vojáky na Ukrajinu, opáčil, že „v žádném případě“. Doporučil Francii, aby „dělala, co mohla“, a poslala Ukrajině munici a tanky co nejdřív.