Migrace a klimatické změny. Všichni mí příbuzní touží emigrovat, ať už je v Bílé zemi čeká cokoli

Všech šest K.-ových bratrů pořád žije v Nigérii. Brácha Ato se zhruba před čtvrtstoletím pokusil dostat do Evropy, ale nedopadlo to. Přepravil se přes Saharu do Libye, kde mu řekli, že když si zaplatí, odvezou ho na lodi k Maltě a vyklopí ho tak kilometr od pobřeží. Ato, příslušník neplovoucího kmene, pěkně poděkoval a přešel přes Saharu zase zpátky. Tentokrát napůl pěšky, po cestě lemované mrtvými Nigerijci. Sbíral pasy nešťastníků s tím, že je aspoň předá jejich rodinám, ale nepochodil, snad všechny byly falešné.