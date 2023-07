Mozkomoři. Vláda kolem sebe šíří negativitu

Čelíme letos nějaké ekonomické katastrofě? Nikoli, vláda si jen z politických důvodů vymyslela takový schodek, který není a nebude schopná dodržet. Místo revize rozpočtu volí raději taktiku nicnedělání s tím, že to může nakonec dopadnout trochu lépe. V červnu jí to vyšlo.

Jenže když si na vývěsní štít napíšete Rozpočtová odpovědnost, a realita vás usvědčuje ze zoufalého amatérismu, voliče to znechutí. Nebylo by jednodušší vzmužit se a přiznat chybu? Mnozí občané by to ocenili, reflexe chce totiž větší kuráž než věčné zatloukání.

Než se dozvíme, zda vláda do konce roku vůbec bude někde na výdajové straně škrtat, nebo se protrpí až k nesplnění vlastního závazku, čekají nás měsíce nejistoty a negativních zpráv. Skoro si člověk říká, jestli vládu netvoří mozkomorové, postavy z románu o Harrym Poterovi. Ti kolem sebe šíří jen negativní náladu a vysávají ze svého okolí radost ze života, optimismus a dobrou náladu. Vláda to dělá dost podobně.