Na obzoru je špatné ekonomické počasí. Jsou tu důležitější ukazatele než HDP a rozpočet

Většina veřejnosti si totiž zvykla na to, že se rozebírá hlavně růst či nerůst HDP, tedy hrubého domácího produktu. Což je vlastně součet peněžní hodnoty všeho, co bylo vyrobeno například v minulém čtvrtletí či v minulém roce na území republiky. Je to údaj nepřesný, ale na rozdíl od jiných lépe vymyšlených statistik ve finále přesnější a dlouhodobě srovnatelný. Nezahrnuje sice většinou věci, které neprocházejí oficiální ekonomikou, třeba prostituci, drogy či soukromé opravy aut, ale zase není tolik zatížen subjektivními odhady.