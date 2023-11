Líp už bylo a hůř bude. Konflikt na Blízkém východě je dobrá zpráva pro Putina

Názor

Píseň Things Can Only Get Better (Už bude jenom lépe) by mohla být symbolem dekády 90. let. Byla vydána čtyři roky po pádu berlínské zdi, v době, kdy skončil apartheid v Jižní Africe, ve východní Evropě zavládla demokracie a dohody z Osla byly příslibem konce izraelsko-palestinského konfliktu.