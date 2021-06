NOVÁČEK: Ještě nastanou velké věci. O volebních modelech, případu Feri a předvolební lochnesce

Nejčerstvější průzkumy volebních preferencí, totiž ty od společnosti Data Collect, zachycují údaje z druhé dekády května. Podle nich by volby do sněmovny, pokud by se konaly nyní, vyhrála s 27 procenty koalice Pirátů a STAN, na druhém místě by skončila s 20,7 procenta koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), třetí s 19,4 procenta by bylo hnutí ANO, čtvrté by bylo SPD s 13 procenty a jako pátá by ještě uspěla KSČM.

ČSSD a koalice Trikolóra, Svobodní a Soukromníci by skončily o půldruhého procentního bodu pod hranicí pětiprocentního ponoru. Plus minus stejně to vyšlo v dubnovém šetření pro Českou televizi agentuře Kantar CZ.

Ostatně Data Collect, který dlouho sbíral převážně jen komerční data a těm politickým, zejména jejich interpretaci, se věnuje teprve nedlouho, jako by Česká televize povolala za případného korektora Kantaru, kdyby se snad jeho výsledky nelíbily například obrozené Radě České televize. Poměříme-li nejnovější preference obou firem jejich dřívějšími zjištěními, zdá se být jasné, že koalice Pirátů a Starostů možná nyní trochu ztratila a naopak že koalice Spolu získala a možná už předstihla i hnutí ANO.

Předseda ANO Andrej Babiš zatím posloužil dychtivé části obecenstva toliko malým závdavkem, když coby poslanec (!) podal ve sněmovně návrh zákona, jímž by se na příští rok zmrazily platy ústavních činitelů. Politiku přece nikdo nedělá pro peníze, poznamenal tento moudrý miliardář. Zmrazování poslaneckých platů je už od roku 2013 pravidelným koloritem předvolebních kampaní. V důsledku toho se platy zákonodárců už natolik vzdálily výrazně vyšším platům soudců a státních zástupců, že před časem zasáhl i Ústavní soud. Pan poslanec Babiš to nezaregistroval.

Postsarajevské memento

Vraťme se ale k žebříčku volebních nadějí, avšak, jak už to bývá, i slz. Vezměme to odzdola. Všechno nasvědčuje tomu, že sociální demokracie spěje do mimoparlamentního hrobu. Komunisté se ve sněmovně dost možná udrží, pokud se ovšem do té doby mezi sebou nerozhádají. A vypadá to tak, že oproti minulému volebnímu výsledku si o tři procenta polepší Okamurova SPD.

Zdá se, že Piráti a Starostové na jedné straně a ODS, KDU-ČSL a TOP 09 na straně druhé udělali ze svého hlediska dobře, že spojili své síly. Leč pozor! U volebních stran kolem plus minus dvaceti procent činí statistická chyba plus minus tři procenta. Uvidíte sami, co to udělá, když si s těmi čísly trošku pohrajete. Nebudeme-li s čísly vysloveně kouzlit, zdá se, že v soutěži o vavřínový věnec budou vést Piráti se Starosty.

Autor tohoto textu si ale pamatuje situaci z března 1998. Teprve dva měsíce existující Unie svobody vykázala tehdy v březnových Trendech nanejvýš solidní společnosti STEM 14 procent volebního modelu. I stalo se, že ředitel STEM potkal tehdy ve sněmovně předsedu Unie svobody Jana Rumla a ten se ho zeptal: „Jak jsme na tom?“ Jan Hartl na to: „Máte u nás čtrnáct procent!“ – „To je výborné, co říkáte?“ vece Jan Ruml. Sociolog Hartl udělal významnou pomlčku a pravil: „Ne, to je špatně!“

I mnozí z nás, ubohého lidu novinářského, jsme tehdy vyjádřili obavy, aby Unie svobody nezpychla a na svém volebním výsledku pilně pracovala. Nestalo se. V červnových volbách 1998 získala jen 8,6 procenta hlasů, zatímco ODS, od níž se po tzv. sarajevském atentátu a skandále se sponzory oddělila, 27,74 procenta a ČSSD 32,31 procenta. Koalici Pirátů a Starostů by to mělo být historickým ponaučením.

Feriho úder

Vraťme se ke koalici Spolu. Drastický úder jí uštědřil poslanec Dominik Feri. Zprovoznil sice v největší pandemické tísni svůj skvělý orientační web s 1,2 milionu návštěvníků, ale bohužel právě nyní, několik málo měsíců před volbami, objevily společně Deník N a server Alarm mladé ženy, vůči nimž se měl Feri dopouštět v letech 2015 a 2020 neomaleného sexuálního chování, ba dost pravděpodobně vysloveně trestných činů. Sexuologové zdůvodňují toto zpoždění posttraumatickým syndromem, ale jinak se cosi šušká o teplických Pirátech, kteří Feriho důvěrně znají.

Mohl to být jen čestný předseda topky, kníže Karel Schwarzenberg, známý svou láskou a zároveň úctou k ženám, který se nebál tažení proti Ferimu noblesně označit za orgie a poznamenal cosi v tom smyslu, že po desetitisíce let se snaží kluci dobývat holky a vyspat se s nimi. Schwarzenberg nicméně uvítal, že Feri ukončil svoje členství v TOP 09.

Koalice Spolu se právem obává, co tenhle skandál bude pro ni znamenat. Feri byl vábnička na mladé voliče, a to zejména v Praze. Ve sněmovně ho nahradí známá dokumentaristka Olga Sommerová. Při vší úctě k paní Sommerové, její sympatizanti jsou asi jiného počtu než množina příznivců Dominika Feriho. Problém je v tom, že podobných „hnojných“ nejspíš přibyde. A to ještě nevstoupili do hry Babišovi osvědčení „píáristé“. Jak to po sarajevském atentátu řekl František Josef I.: „Ničeho nezůstaneme ušetřeni.“

Autor je komentátorem Českého rozhlasu.