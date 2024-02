Skoromanželé. Partnerství s většinou práv, které mají muž a žena

Zní to trochu divně, že. Ustavuje se svazek, pro který – na rozdíl od manželství – není v češtině jedno slovo. Ale už tento fakt cosi naznačuje. Ne to, že by zdejší společnost homosexuály a lesbami opovrhovala.

Spíše prostě to, že zde nejde jen o dva partnery, kteří se svobodně rozhodují, ale i o děti. Adopce dětí je možná jen v manželství. Kdežto nyní schválený svazek ji připouští jen tehdy, jde-li o biologického potomka jednoho z partnerů.

Ano, partnerů. Těžko lze říci rodičů, byť adoptivních, když rodičovství zůstává vyhrazeno páru ženy a muže.

Fanouškům „manželství pro všechny“ se to líbit nebude. Ale i ti, kdo vidí za všemi možnými bariérami jen sociální konstrukt, by si občas mohli připustit význam biologie.