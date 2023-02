Protože to, čemu se říká rozdělená společnost nebo blbá nálada, jak kdysi stav totální nevraživosti a rozhádanosti označil Václav Havel, u nás trvá už dlouhá léta a není to nic, co by se zrodilo při poslední přímé volbě prezidenta, to jen očekávaně přituhlo. A teď, když je po všem, žádná katarze nenastala, jede se dál.