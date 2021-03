Praha Někdy má smysl se zastavit a ohlédnout zpátky. Třeba do řecké mytologie, v níž nalezneme Panaceiu jako bohyni zdraví a taky univerzální léčby všech chorob a neduhů.

Má to v rodině: tatínek není nikdo jiný než Asklépios, u nás známější coby symbol medicíny Eskulap, to je ten vousatý chlapík s holí, kolem které se vine had. Panaceina sestra Hygieia dostala do referátu čistotu, bratr Podaleirus byl údajně vynikající diagnostik, druhý bratr Machaon pak chirurg.