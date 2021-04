Poslední slovo Jaroslava Veise: Symbol a symboly

3. dubna 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Vzápětí poté, co se v pondělí ráno donesla z Aljašky do Česka zpráva, že při havárii vrtulníku během heliskiingu zahynul nejbohatší Čech Petr Kellner, zaplnil se mediální prostor reakcemi zdejší rozdělené společnosti. (Jak velké procento z těch, kterým, když zprávu slyšeli, při snídani zaskočilo sousto v hrdle, mělo asi do té chvíle heliskiing ve své slovní zásobě?)

Bylo to jako v poslední době se vším: strana piety a obdivu k jeho globálnímu úspěchu a práci versus ta kritiky a odsudku za metody, jimiž svůj globální úspěch zejména v prvních letech budoval. První strana výrazně převyšovala, aspoň v médiích. Zda by druhá měla navrch v hospodách, když jsou zavřené, nevíme.