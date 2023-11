Ta naše totalita česká. Je tu stále, jen na rozdíl od doby před Listopadem je schovaná

Mladí, staří, v poklidném tempu. Všude bylo něco vidět, a kdo chtěl, mohl i popít a pojíst a zaposlouchat se. Debatuje se o tom, jaký svátek je významnější, jestli 28. říjen, nebo 17. listopad.

28. říjen je vyhrazen státnickým projevům a důvtipným komentářům na téma, že je to oslava vzniku neexistujícího státu. Že by ten den kolem pražského Obecního domu vzniklo pohodové korzo, to ani náhodou. Kdyby se tedy mělo hlasovat takříkajíc nohama, 17. listopad by to vyhrál jak nad 28. říjnem, tak nad 28. zářím coby Dnem české státnosti i 1. lednem.