Poslední slovo Ondřeje Neffa: Na pohlaví záleží

Autor v něm akcentoval skutečnost, že stát „trvalému svazku mezi mužem a ženou poskytuje určitou ochranu a výhody (... protože) právě toto spojení má nejlepší předpoklad, aby státu, řečeno cynicky, dodávalo a vychovávalo nové občany“. Označení „cynicky řečeno“ bych vynechal, jelikož na tom nic cynického není, je to podstata vztahu jakéhokoli organizovaného společenství ke spojení muže a ženy, přičemž ochrana je nutná, jelikož potomek ze svazku muže a ženy zplozený není schopný po dlouhou dobu samostatného života. V různých kulturách a dějinných údobích je ta doba různá, dnes je to 30 a více let, dodám s úšklebkem.