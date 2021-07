Poslední slovo Radky Kvačkové: Škvíra do světa

Já tuhle vyšla před vrata našeho dvora a během pěti minut jsem se dověděla, že člověk v červených teniskách, co šel zrovna kolem, oslavil nedávno osmdesátiny (i když vypadal tak na šedesát), že léta pracoval pro prezidenta Havla, který ho ale posléze vyhodil, jelikož mu pokukoval po Dáše, že teď už se na něj musí pomalu, protože nedoslýchá, taky že mizerně vidí, pročež mu dávají každý měsíc do očí injekce, a že jediné, co mu funguje, je erekce. Tohle všechno mi stačil říct. A ještě se ukázalo, že máme nejmíň dva společné známé.