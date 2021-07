Poslední slovo Radky Kvačkové: Pozdravení

20. července 2021 5:00 Lidovky.cz > Události > Názory

Soused Š. nezdraví. On není soused od vždycky, do protějšího domu se přiženil tak asi před deseti lety, a zpočátku sem tam pozdravil. Nějakou dobu ale už nezdraví ostentativně. To znamená, že vás potká a buď projde kolem, jako byste neexistovali, nebo se setkání vyhne tím, že přejde na jiný chodník.

Něco takového vás znejistí: Co je špatně? Měli jsme snad nějakou při? Okřikla jsem jeho děti? Že ne? Tím hůř, poněvadž není čeho se chytit. Přitom máte pocit, jako když jste prošlápli schod, který jste čekali, ale on tam není. Ne že bych se z toho hroutila, koneckonců mám se sousedem Š. společné jen to, že si koukáme do oken a občas prohodím pár slov s jeho ženou, ale když tak uvažuju, proč mi čas od času cuká víčko…