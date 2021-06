Poslední slovo Radky Kvačkové: Deník podle Viewegha

15. června 2021 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Názory

Je to lahoda, vstávat, až když se sami probudíte, říkala jsem si dnes ráno. Vlastně bych měla napsat teprve dnes ráno, protože si tuhle výsadu užívám už léta, a dosud mě nikdy nenapadlo si pochvalovat. Myslím, že na změně má zásluhu Michal Viewegh. Před několika dny jsem se začetla do jeho Deníku 2020 a došlo mi, co všechno lze vytěžit z obyčejných dnů, kdy se nic neděje.

Samozřejmě pokud to někdo umí, jako Viewegh. Ale možná člověk ani nemusí umět kdovíjak psát. Stačí zaznamenávat. Nakonec, když už jsem začala, proč nezkusit zrovna dnešek a třeba už po snídani?