Proč neustupovat zabijákům. Porazit teroristy nelze fanatismem ani nedostatkem soucitu

Pokud by byl podobný útok vymyšlený v Afghánistánu a byl proveden operativci, kteří do USA přišli přes prostupnou jižní hranici, bylo by to, jako kdyby Bidenovu administrativu zasáhla jaderná bomba. Je o tom přesvědčen Walter Russell Mead ve svém komentáři pro deník the Wall Street Journal.

Prozatím je to Vladimir Putin, kdo se musí vypořádat s politickými následky masivního teroristického útoku. Zatím z útoku ISIS-K na koncertní halu u Moskvy obviňuje Ukrajinu a USA. Putinova reakce nepřekvapí a jeho lhaní není moc efektivní. Jenže to, čemu musí Putin nyní čelit, je problém pro každého.