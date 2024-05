Proč vláda „bojuje“. Brání se tlaku dezinformací, ale pomíjí poptávku

Za prvé. Kdykoliv přijde řeč na dezinformace, vláda hovoří o jejich vnější, zahraniční stránce, o Rusku. O. k., je dobře, že tu věc nepodceňuje, jenže tuto stránku mají v rukou tajné služby. Ale co vnitřní stránka věci? Má se pěstovat dojem, že každý kverulant je ruský agent či dezolát? Za druhé. Vláda „bojuje s dezinformacemi“ tak úporně, až to ve starších budí pocit, že už to zažili: boj za mír, za zrno, za klima…To může oslovit fanatiky, ale osloví to ty opatrnější, ba skeptiky?